Un premio al merito. Anzi di più. Un riconoscimento a chi, dopo aver conseguito il diploma, ha dimostrato di avere pure le idee chiare sulla strada professionale da proseguire.

A riceverlo è Simone Pigliafreddo, studente 19enne diplomato all’Istituto Tecnico Nautico “M.Paglietti” di Porto Torres, un traguardo raggiunto con un ottimo risultato.

A donare la borsa di studio “Nicola Parodi”, ormai da oltre 30 anni, è il Rotary Club Porto Torres che ha voluto premiare un allievo che si è distinto per le due capacità nel portare a termine un percorso di studi eccellente.

La cerimonia di consegna del premio si è tenuta nella sala dell’Hotel Libyssonis, un incontro conviviale voluto dal presidente del Rotary turritano, Piero Tolu che ha tracciato un breve ritratto di Nicola Parodi, ingegnere elettronico portotorrese laureatosi al Politecnico di Torino, scomparso nel 1993 a 38 anni.

Un augurio allo studente Pigliafreddo è giunto anche da Pompilio Parodi, figlio di Nicola. «Tu riceverai una borsa di studio che porta il nome di mio padre che allora decise di fondare il Rotary di Porto Torres», è il messaggio di Pompilio. «Voglio condividere con te il giorno in cui ricevetti la mia prima borsa di studio e il dottor Puggioni mi mise una mano sulla spalla. Oggi penso che quell’atto sia il simbolo del Rotary: una spalla sempre pronta a supportarti».

Residente in città solo da qualche anno, Simone Pigliafreddo ha già individuato il suo obiettivo da perseguire nella sua carriera lavorativa. Nei prossimi giorni si imbarcherà per quattro mesi sulla nave della compagnia di navigazione Grimaldi in qualità di ufficiale di coperta.

Soddisfazione anche da parte del dirigente scolastico del Paglietti, Daniele Taras e del docente Giuseppe Carboni, insegnante di Laboratorio di Navigazione che nel 2009, da studente del Nautico, ricevette il Premio Parodi. Alla cerimonia era presente anche la vicesindaca Simona Fois. Il Rotary club nell’occasione ha annunciato l’ingresso nel club di un nuovo socio, Giovanni Arru, a cui tutti hanno dato il loro benvenuto.

