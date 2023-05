Un posto dedicato ai giovani, in una vecchia casa del centro storico di Codrongianos inutilizzata da qualche anno e che ora sarà a loro disposizione.

«Uno spazio – spiega l’assessore Carlo Achenza a UnioneSarda.it – tutto per loro dove poter stare, mangiare la pizza, guardare la tv, giocare e al tempo stesso prendersi cura di questo luogo tenendolo pulito e ordinato».

Questa mattina i ragazzi, insieme ad alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, «si sono armati di scopa, guanti, secchi e buona volontà e hanno sistemato la casa che li ospiterà per tutta l’estate.

«Da dicembre abbiamo pensato di poter dedicare uno spazio ai ragazzi e abbiamo aperto loro un salone. Dal venerdì al lunedì dalle 16 alle 23:30. Uno spazio dove poter stare, mangiare la pizza, guardare la tv, giocare ed allo stesso tempo prendersi cura dello spazio in cui stanno perché erano loro a fare le pulizie e tenerlo ordinato. Ad oggi il centro di aggregazione sociale subirà dei lavori di manutenzione – prosegue Achenza -. Non potevamo lasciare i ragazzi senza un punto nel quale stavano creando la loro identità e dove poter trascorrere il proprio tempo senza l’adulto di riferimento. Con l’amministrazione abbiamo individuato un edificio del comune in disuso da una decina d’anni. Stamattina siamo entrati per la prima volta e loro si sono subito resi partecipi della loro nuova sistemazione. Nel nuovo centro, diviso in due piani, continueranno a prendersi cura dello spazio in cui staranno».

