C'è già aria di Natale a Codrongianos, piccolo centro del Coros, dove sono stati programmati una serie di appuntamenti che si svilupperanno nell'arco di due mesi.

Si comincerà domani con la diffusione di un video realizzato dai ragazzi della Consulta giovanile. Il 27 novembre, alle 18, la biblioteca ospiterà "Un calcio ai pregiudizi" dove Natali Shareen dialogherà con Lorena Piras. Il 3 dicembre, alle 16, ci si sposterà nel centro di aggregazione sociale per l'appuntamento "Aspettando il Natale, laboratori e attività per i bambini.

L'8 dicembre, dalle 7.30, i cittadini andranno alla scoperta della Cortes di Fonni, mentre l'11 dicembre, alle 17, si ritornerà nella biblioteca comunale per la realizzazione dell'albero di Natale. Il 13 dicembre alle 18, sempre nei locali della biblioteca, ci sarà la "Biblio-Tombola". Il 16 novembre alle 18, nella Chiesa parrocchiale dedicata alla Conversione di San Paolo, avrà inizio la Novena di Natale.

Il 17 dicembre alle 16.30, in piazza Garibaldi e in via Sanna Tolu, sarà allestito il paese di Babbo Natale. Il 24 dicembre alle 18.30, al termine della Novena, arriverà Babbo Natale in apixedda seguito da un brindisi. Alle 23, nella Chiesa parrocchiale, sarà celebrata la Santa Messa nella Notte di Natale. Il 25 dicembre alle 11, sempre nella Chiesa parrocchiale, sarà officiata la funzione liturgica solenne. Il 29 dicembre, alle 11, l'aula consiliare ospiterà l'accoglienza dei nuovi nati nel 2023. Il 6 gennaio alle 18.30, con partenza da piazza Giovanni Paolo II, andranno in scena "Sos Tres Res". L'ultimo evento in programma è fissato per il 25 gennaio alle 17.30, con la festa patronale della Conversione di San Paolo Apostolo. Saranno in programma la recita dei Vespri e la celebrazione della Santa Messa.

