Festa della Bellezza con pestaggio finale.

Un dodicenne è stato colpito domenica sera da alcuni coetanei mentre erano in corso le battute finali della Cavalcata Sarda. All'origine dell'episodio ci sarebbe stato un litigio con una minore, che ha portato poi all'aggressione ai danni del 12enne, finito a terra dopo la violenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale in borghese che hanno identificato i presenti, tutti minori di 14 anni e alcuni dei loro genitori.

Il giovane aggredito è finito, a causa dei traumi facciali, al pronto soccorso da cui è stato dimesso dopo alcune ore.

Intanto proseguono le indagini della Municipale che sentiranno i testimoni della vicenda e aspettano una denuncia. In caso contrario potrebbero presentare una segnalazione d'ufficio di reato alla procura dei minorenni.

