Si fa sempre più vicino l’avvio del progetto di rimboschimento e riqualificazione di aree verdi situate a Castelsardo nella frazione di Lu Bagnu, in via Berna ed in via Terme Romane. Centinaia di alberi cresceranno nelle due aree interessate dalla campagna nazionale “Mosaico Verde”, ideata da AzzeroCO2 e Legambiente.

Questa mattina un primo sopralluogo a Lu Bagnu. L’intervento realizzato andrà a vantaggio del verde urbano, con l’obiettivo di mitigare gli effetti negativi delle emissioni inquinanti e delle isole di calore. Allo stesso tempo, inoltre, la rigenerazione ambientale delle aree individuate consentirà una migliore fruibilità degli spazi. Il progetto prevede la possibilità per il Comune di beneficiare di interventi gratuiti di riqualificazione urbana, attraverso la messa a dimora di specie arboree autoctone.

L’investimento viene interamente sostenuto da aziende del territorio che decidono di destinare parte dei loro utili in azioni di responsabilità sociale e ambientale. L’intervento si concretizzerà, se le aree si dimostrano idonee, con la firma del Protocollo di adesione.

