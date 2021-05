650mila euro per migliorare il volto della splendida cittadina turistica, una delle perle balneari del nord Sardegna. A Castelsardo sono cominciati, con una potatura sostanziale delle alberature, i lavori di ripristino e rifacimento dei marciapiedi all’interno del centro abitato. Gli alberi dopo 30 giorni saranno trasferiti in altro sito e rimpiazzati da piante autoctone già al vaglio degli esperti.

I lavori quindi proseguiranno seguendo il cronoprogramma proposto dai tecnici redattori del progetto, che prevede inizialmente la pavimentazione del tratto di marciapiede nei pressi della torre di Frigiano e il tratto del centro della città, sino alla sopraelevata di via Roma e la scalinata di via Sorso. L’Amministrazione comunale ha accolto le richieste dei commercianti di via Roma che, dopo un incontro chiarificatore con l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Pinna, hanno espresso soddisfazione per le risposte avute riguardanti la data dell’inizio dei lavori, soprattutto quelli di via Roma alta, in virtù dei disagi che sicuramente avrebbero creato nella stagione estiva.

"Per questo lotto è stato necessario un investimento importante - precisa l'assessore Pinna - Dopo l'accordo con gli esercenti contiamo di concludere le opere entro il prossimo autunno. Nel frattempo - aggiunge - stiamo verificando l'impatto idrogeologico per altri lavori pubblici già finanziati, anche in funzione turistica. Castelsardo - conclude - sta ripartendo, dopo il triste periodo della pandemia".

