Il difensore del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont, il penalista Agostinangelo Marras, ha ricevuto il provvedimento della sezione di Sassari della Corte d’Appello di Cagliari che revoca l’ordine di estradizione dell’uomo politico. I giudici hanno dichiarata estinta la procedura.

Su Carles Puigdemont, leader degli indipendentisti catalani da mesi in Belgio per evitare l’arresto, non penderà più un ordine di cattura.

È l’effetto della riforma del Codice penale spagnolo, varata dal governo in carica e già entrata in vigore, con la quale è stato abrogato il reato di sedizione. Puigdemont sarà comunque processato in Spagna per reati minori. Il leader indipendentista è stato protagonista di un caso politico e giudiziario internazionale, dopo il referendum in Catalogna e la successiva dichiarazione di indipendenza dalla Spagna nel 2017.

Puigdemont era stato arrestato nel settembre del 2021 ad Alghero e rimesso in libertà su richiesta dell'avvocato Agostinangelo Marras.

