Cominciare dalle regole più semplici per far capire ai bambini il significato di giustizia e di legalità, un percorso fatto di costante impegno e di acquisizione di principi.

I giovanissimi studenti della scuola elementare di Torralba, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno fatto visita al comando della stazione locale dei carabinieri.

Non è stato soltanto un incontro con i militari, ma un modo per conoscere i locali della caserma, le uniformi indossate nelle varie tipologie di servizio istituzionale svolto e le autovetture di servizio. In particolare hanno assistito alle prove di capacità e fiuto possedute dai cani utilizzati nelle loro attività dal personale del nucleo cinofili di Abbasanta. E dalle prove pratiche si è passati alle lezioni teoriche sulla legalità e il rispetto verso il prossimo, l’ascoltare gli altri senza prevaricarli con le proprie ragioni, i rapporti umani basati sulla valorizzazione delle differenze. Insegnare la legalità significa essere empatici e vedere negli altri possibili amici, quindi educare alla convivenza che comincia a scuola e continua a casa, nei parchi e nei luoghi pubblici.

La giornata si è conclusa con una piccola merenda di ringraziamento ai piccoli studenti.

© Riproduzione riservata