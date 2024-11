Anche quest’anno scolastico l’IPSAR dell’Istituto Roth-Piazza Sulis di Alghero è stato coinvolto nel brindisi in centro, nelle vie dello shopping. Gli studenti, infatti, daranno una mano nello servire i calici di vino. L’iniziativa, chiamata “Podere in Luce”, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Alghero, è il frutto dell’impegno collettivo dei commercianti locali che si uniscono per valorizzare il centro storico e offrire a cittadini e visitatori un’esperienza unica.

A rendere l’evento ancora più speciale sarà il brindisi inaugurale, appunto, offerto dalla cantina Podere Guardia Grande, una realtà di recente inaugurazione che comincia già ad affermarsi nel panorama locale e nazionale. L’appuntamento è per mercoledì 27 novembre alle 18 nel centro storico di Alghero. Nell’occasione ci sarà l’inaugurazione delle luminarie natalizie.

