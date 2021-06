Dopo la vittoria ottenuta nel 2016, Massimo D’Agostino vuole provare a ottenere il secondo mandato consecutivo come sindaco di Bonorva nelle elezioni comunali che si dovrebbero tenere tra settembre e ottobre di quest’anno.

“Abbiamo un lavoro da finire – queste le parole dell’attuale primo cittadino del centro del Meilogu -. Siamo felici di poterci ripresentare per riottenere la fiducia dei cittadini bonorvesi. Devo però dire una cosa: il voler fare il sindaco è una situazione che deve essere ben valutata perché oggi non è facile: ci sono molti rischi e responsabilità”.

Tra le opere portate a termine in questo quinquennio, la messa in posa dell’erba sintetica nel campo sportivo “”Chicchitto Chessa”, la piscina all’aperto e la risoluzione della vicenda legata al compendio Mariani, ora dato in gestione a Forestas. Ultimo, in ordine di tempo, l’aver ottenuto la realizzazione dell’hub vaccinale contro il coronavirus nel palazzetto dello sport.

“Non voglio però parlare di opere singole – ha sottolineato ‘DAgostino -. Siamo tutti particolarmente contenti del fatto che abbiamo sempre vissuto le questioni del paese in prima persona, quello può essere un successo. Siamo sempre stati vicini alla popolazione e tentato di risolvere i problemi della gente. Il rapporto con loro ci ha, in qualche modo, sempre entusiasmato”.

Anche da qui la decisione di rimettersi in gioco: “Nella lista ci sarà qualche volto nuovo – ha concluso Massimo D’Agostino -. Ora faremo le valutazioni del caso”.

© Riproduzione riservata