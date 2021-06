Il prossimo 30 giugno Bonnanaro perderà, dopo 83 anni, quelle che oramai erano diventate una vera e propria istituzione locale: le suore Figlie di Gesù Crocifisso.

Arrivate nel paese del Meilogu nell’ormai lontano 1938, hanno scritto pagine indimenticabili per la comunità, ma soprattutto hanno visto crescere intere generazioni di cittadini.

Tra le prime arrivate Suor Assunta Masia (per tutti suor Direttrice), Suor Giulia Lutru e Suor Tecla Scanu Puddu. Un compito non solo religioso, il loro, ma anche di insegnanti ed educatrici: tanti ragazzi, arrivati anche dalla Provincia, sono stati ospitati nella struttura di San Vincenzo, che ospita la scuola dell’infanzia, e, una volta andati via, sono rimasti sempre legati alle suore.

In un secondo momento sono arrivate Suor Angela Leoni, Suor Amelia Pische, Suor Liliosa Fiori (l’unica ora rimasta e arrivata a Bonnanaro nel 1952), Suor Giuditta Musso, Suor Concetta Serra e Suor Virginia Pinna.

Con loro l’infaticabile signora Domenica. “Suor Liliosa e Domenica – ha dichiarato il sindaco, Giovanni Carta – dopo aver vissuto quasi 70 anni con noi, sono da considerare bonnanaresi a tutti gli effetti e come tali sono considerati. Ecco perché ci dispiace che dopo tanti anni ci lascino per tornare alla casa madre di Tempio. Le ringraziamo di tutto cuore e non le dimenticheremo mai, per il bene che hanno fatto e per la gentilezza che suor Liliosa diffondeva a piene mani”.

