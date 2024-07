Bivacchi e campeggi abusivi nei parcheggi davanti le spiagge del comune di Stintino.

Colti in flagrante dalla compagnia barraccellare, al comando di Gavino Depalmas, una ventina di trasgressori sono stati sanzionati mentre nelle aree di sosta, lungo il litorale stintinese, allestivano tavolini, sedie e attrezzatura da campeggio.

Impegnate nei pattugliamenti sul territorio comunale, le divise verdi sono intervenute in particolar modo per far rispettare le ordinanze regionali e comunali in merito alla violazione dei divieti di campeggio libero nelle areee di sosta delle Saline, Ezzi Mannu e Pazzona.

I trasgressori in alcuni casi utilizzavano barbecue o fornellini a gas, comportamenti vietati dal Regolamento sulla campagna antincendio.

In altre località sono state individuate persone che allestivano delle vere tende da campeggio direttamente sulla scogliera, altri ancora parcheggiavano la loro auto sulle dune. I barracelli effettuano controlli costanti anche in località Pazzona dove vige l’ordinanza di divieto alla sosta notturna di camper e auto, un provvedimento emesso dalla sindaca Rita Vallebella.

In tutta l’area di fronte al mare di Pazzona il divieto vige dalla ore 21.30 alle 7, un sistema per impedire che i camper possano campeggiare a lungo nelle zone dove, spesso, vengono abbandonati rifiuti e immondizia ovunque.

La compagnia barracellare, impegnata nella campagna antincendio, vigila sui litorali stintinesi, in particolare sulla spiaggia La Pelosa, in collaborazione con le forze dell’ordine. A Ezzi Mannu i barracelli sono intervenuti per il recupero di un esemplare di tartaruga caretta caretta ormai priva di vita.

