Incendio ieri a Valledoria, in località La Tanca di l'imperio, di una vettura Volkswagen Bora, rogo le cui cause sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tempio Pausania che non hanno individuato inneschi o sostanze infiammabili.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Valledoria.

© Riproduzione riservata