Due colpi di pistola sono stati esplosi contro la casa di una sindacalista dell’Ugl di Nuoro. Destinataria dell’attentato è Alessandra Serra. Gli spari hanno raggiunto il portone d’ingresso e la porta della tavernetta dell’abitazione a Codrongianos.

La donna, commessa di 35 anni, ha presentato denuncia ai carabinieri del paese.

Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica: “Erano circa le 23.30 e io, mio marito e mia figlia eravamo appena andati a letto – ha raccontato Serra - . Proprio in quel momento abbiamo sentito l'esplosione ma abbiamo pensato a dei petardi. Non credo che l'azione sia riconducibile alla mia attività di commessa sindacalista visto che non ho mai avuto problemi, penso piuttosto a una bravata o a un errore. Non trovo spiegazione, continuerò a fare il mio lavoro in serenità”.

“Un attacco inaccettabile – lo ha definito Simone Testoni, segretario dell’Ugl di Nuoro - Alessandra ha sempre dimostrato di avere la schiena dritta, purtroppo tutta la categoria da tempo è nel mirino di chi vuole impedire la libertà nella rivendicazione del diritto del lavoro. Ci stringiamo attorno alla collega e alla sua famiglia e confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine”.

