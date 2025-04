Ha raggiunto Torralba il piano “Contrastare la povertà sanitaria”, la nona tappa organizzata dalla Asl di Sassari, grazie alla preziosa collaborazione dei Servizi Sociali dei Comuni.

L’iniziativa ha coinvolto una quarantina di cittadini provenienti da Torralba e Bonnanaro che si sono dati appuntamento presso i locali della biblioteca comunale, per sottoporsi a visite gratuite di cardiologia, diabetologia, pneumologia, ginecologia con i professionisti della Asl 1.

L’attenzione del Pnes è puntata in modo particolare sull’area del contrasto della povertà sanitaria: nei prossimi 5 anni la Asl n.1 svilupperà una serie di attività che mirano a concretizzare iniziative capaci di ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, con progetti di sanità pubblica di prossimità, dell’inclusione attiva, dell’integrazione sociosanitaria e di comunità.

Molta attenzione, con due diversi progetti, sarà inoltre posta sulla salute odontoiatrica delle fasce più vulnerabili di popolazione, alle quali saranno offerte visite e cure, ma anche la possibilità – con un finanziamento specifico – di poter usufruire di protesi odontoiatriche. Anche in questa tappa, per il raggiungimento del risultato, è stata fondamentale la sinergia e collaborazione instaurata con i sindaci di Torralba e Bonnanaro e i servizi sociali del comune che si ringraziano per la preziosa collaborazione.

Il 12 aprile la carovana della Asl di Sassari raggiungerà i cittadini del comune di Ittiri.

© Riproduzione riservata