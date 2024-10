Cedimenti e crolli nella ex Caserma Agenti della casa di reclusione dell’Asinara, la struttura che a Cala D’Oliva attualmente ospita l’Ostello SognAsinara. Nei giorni scorsi i rilievi eseguiti durante un sopralluogo congiunto con la Conservatoria delle Coste della Regione Sardegna e la squadra dei vigili del fuoco, hanno fatto emergere un importante fenomeno di degrado strutturale che ha portato al crollo parziale per sfondellamento del solaio di una camera da letto.

Le maggiori criticità strutturali sono risultate in tutte le camere d’angolo con fenomeni deformativi importanti. Nella relazione tecnica redatta dal comando provinciale dei vigili del fuoco emerge che le strutture centrali anche se non in buono stato di conservazione presentano deformazioni più contenute, mentre le strutture murarie d’angolo dovranno essere sottoposte a interventi di consolidamento in quanto si stanno manifestando cedimenti localizzati.

Il sindaco Massimo Mulas ha disposto immediatamente l’ordinanza perché vengano realizzati lavori di messa in sicurezza e di ripristino che potrebbero creare una situazione di pericolo ed evolversi negativamente mettendo a rischio la pubblica e privata incolumità.

Il provvedimento impone alla Regione e, quindi, alla Conservatoria, proprietari dell’edificio che ospita la struttura ricettiva, di intervenire nell’immediato, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza, per la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità, con l’esecuzione di lavori di consolidamento di risanamento dell’edificio, al fine di scongiurare il rischio di possibili ulteriori cedimenti, e di trasmettere al Servizio Ambiente del Comune di Porto Torres una relazione da parte di un tecnico abilitato sugli interventi da effettuare.

