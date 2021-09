Il comune di Ardara continua a muoversi sul fronte dei lavori pubblici. Sono iniziati oggi i lavori di rifacimento del parco giochi di piazza Antonio Segni.

“È la prima volta che facciamo un progetto per un parco giochi – ha dichiarato il sindaco, Francesco Dui -. Non lo abbiamo fatto mettendo dei giochi senza una logica e senza un'idea di progetto. Abbiamo fatto un ragionamento con l'architetto che ha fatto un lavoro di qualità e che ce li ha fatti posizionare nei punti giusti con tutti gli spazi possibili e inimmaginabili per evitare che ci possano essere traumi per i bambini che lo utilizzano. Si tratta, inoltre, di un importante punto di socialità perché ci sono diverse panchine e un'area verde. Un parco giochi che consente di essere utilizzato sia dai più piccoli che dai più grandi. Questa è una delle cose più belle”.

Gli interventi avranno un costo di 120mila euro.

