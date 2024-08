Via libera al bilancio di genere dell’Unione del Coros, la prima Unione in Sardegna a dotarsi di uno strumento di controllo delle politiche di genere ed è il secondo anno consecutivo che l’ente approva il bilancio di genere. Il documento, redatto con la condivisione e l’apporto partecipato degli organi di direzione politica con il supporto do CUG, Comitato Unico di Garanzia in seno all’ente, è un bilancio consuntivo che contiene una classificazione delle spese dell'anno precedente nell'ottica del bilancio di genere e fornisce una lettura per gli amministratori nella prospettiva di nuove politiche di maggior impatto sull'equilibrio di genere.

Su questo fronte, è stato fatto nel 2023 un importante lavoro sotto la guida del Cug, secondo il Piano della Performance, di cui il bilancio di parità è parte integrante oltre ad essere un documento obbligatorio.

Soddisfatto il presidente Cristian Budroni: «Con questo atto chiudiamo un anno proficuo e intenso sotto il profilo delle azioni legate alle Pari Opportunità. Per quanto in linea generale siamo ancora distanti dai risultati che tutti vorremmo fossero la normalità, lavorare su questo fronte, insieme al Comitato unico di Garanzia e alla Consigliera di fiducia, ci aiuta a creare le condizioni affinché nei nostri paesi si cresca con il giusto approccio alla parità di genere e al rispetto delle differenze che sono la ricchezza della nostra società».

