Al via Alguer in Music – Christmas edition 2024. Il 23 dicembre l'anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia ospiterà la prima edizione del festival musicale pensato per celebrare il Natale. Organizzato dall’Agenzia locale Algonet S.r.l. l’evento promette di essere un appuntamento imperdibile per tutte le generazioni, con ospiti di fama internazionale e un format di grande impatto. Sul palco si alterneranno artisti in grado di accontentare il pubblico di tutte le età.

• Eiffel 65, simbolo della musica dance italiana e protagonisti di hit senza tempo.

• Fred De Palma, icona del reggaeton e delle hit estive più amate.

• Night Skinny, uno dei produttori rap più influenti del panorama italiano.

Ad arricchire l’evento, format locali di grande richiamo:

• ZONA (dal 2018 il format hip-hop numero uno in Sardegna e tra i migliori d’Italia), porterà un’esperienza unica con ballerine, show di breakdance, performer e DJ set che spazieranno tra i generi più amati: Hip Hop, Trap, Drill, Latin Trap, R&B e Afrobeat.

• Hace Calor®, nuovo e innovativo format di Algonet, pensato per celebrare l’evoluzione della musica latina e il suo impatto globale. Il progetto unisce performance dal vivo e dj set per offrire un’esperienza unica e coinvolgente per tutti gli amanti del genere.

• Noche de Perreo, format latino, un viaggio travolgente tra energia, allegria e ritmo, reso indimenticabile dalla sua famosa mascotte Bunny. Negli ultimi anni, il format ha calcato i palchi e le migliori discoteche di tutta la Sardegna, diffondendo il reggaeton e il dembow con show unici e coinvolgenti..

Durante la serata, si alterneranno DJ locali.

<Alguer in Music punta a diventare un punto di riferimento non solo per il Natale, ma per tutte le stagioni, con eventi che celebreranno la musica in tutte le sue forme. Non vogliamo che Alghero splenda solo nei mesi estivi di luglio e agosto. Chiediamo il sostegno di tutti, così come già molti imprenditori, sia grandi che piccoli, hanno scelto di unirsi a noi in questo evento con entusiasmo e collaborazione. Il nostro obiettivo è far sì che la città risplenda tutto l’anno, per il bene di tutta la comunità.Vi aspettiamo numerosi>, spiegano da Algonet.

