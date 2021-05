Il comune di Alghero intendere mettere la parola fine all'utilizzo e alla vendita della plastica monouso.

“Dobbiamo iniziare ad accompagnare utenza e operatori al cambiamento che ci attende – ha dichiarato l'assessore comunale dell'Ambiente, Andrea Montis - in maniera graduale, rendere sostenibile ( anche economicamente) questa transizione, guardare a forme di riciclo selettivo da incentivare magari con sistemi di premialità, penso alle macchinette mangia plastica - Bottle to Bottle per il P.E.T. che, dove presenti, producono grandi risultati. Un occhio di riguardo lo avranno anche i fornitori per questo procederemo in maniera graduale e condivisa con tutti. Atti doverosi verso il futuro, che son sicuro troveranno l’appoggio e la condivisione anche delle diverse associazioni di categoria”.

L'amministrazione comunale, sulla falsa riga di quello che hanno già fatto altri comuni sardi, si sta attivando per predisporre un'apposita ordinanza per ridurre l'uso della plastica nella Riviera del Corallo.

