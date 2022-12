Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato l’ultima variazione di bilancio del 2022 che ammonta a circa 2 milioni di euro.

Di questi, 150 mila euro saranno utilizzati per l’intervento di completamento del lotto A per i parcheggi dell’Area Don Bosco, 230 mila euro per conferimenti di capitale nella società controllata Secal e 240 mila euro per il nuovo contratto nell’ottica di un definitivo rilancio della società che si occupa della riscossione.

Tra le voci anche importi di una certa consistenza per interventi sugli immobili comunali: 103 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria, cui vanno aggiunti 50 mila solo per la Biblioteca comunale.

«Si tratta dell’ultima variazione dell'anno, coerente, conseguente e necessaria per la realizzazione degli obiettivi del programma di coalizione, alcuni dei quali oggetto di imminente discussione nel prossimo consiglio comunale», commenta l’assessora al Bilancio e alle Finanze, Giovanna Caria.

