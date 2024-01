Sono stati prorogati i termini della gara che ha ad oggetto la valorizzazione del prestigioso immobile Caval Marì di Alghero, la struttura di 500 metri quadri inserito nella scogliera del Lungomare Dante.

Per presentare la proposta di recupero ci sarà tempo fino al 31 gennaio. Da anni in stato abbandono, lo scorso agosto era stato pubblicato l'avviso dai settori Pianificazione e valorizzazione territoriale e ambientale e dal demanio e patrimonio il bando di concessione del Caval Marì per avanzare offerte tese al miglioramento dell’offerta di servizi alla cittadinanza ed al rilancio dell'immagine turistica della Riviera del Corallo.

In quattro mesi non è stata presentata alcuna proposta. Nell’ottica di valorizzare il patrimonio pubblico, potenziando l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse culturale e paesaggistico, migliorandone la fruizione pubblica, si intende dare vita ad una iniziativa che consenta di sviluppare una forma di turismo sostenibile, legato alla cultura del territorio e rispettoso degli ecosistemi ambientali.

