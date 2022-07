Nel pieno della movida algherese è stato ritrovato ieri poco prima della mezzanotte sotto la muraglia dei Bastioni, in piazza Sulis, un cadavere.

Il corpo, di cui ancora non si conosce l'identità, è stato rinvenuto all'inizio del lungomare Dante in corrispondenza di un vecchio cunicolo fognario che dalle antiche mura sfocia in mare. Per recuperarlo sono entrati in azione i Vigili del fuoco.

Sul posto anche 118 e Polizia di Stato.

Gli accertamenti hanno consentito di stabilire che l'uomo è morto per overdose. Già qualche giorno prima era stato soccorso e salvato in extremis proprio per un'overdose di droga.

