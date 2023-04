Ad Alghero spiagge pulite per Pasqua nella Riviera del Corallo che si fa trovare pronta per l'arrivo dei primi turisti.

Sabbia bianchissima nei primi tratti di arenile urbano, pronto ad accogliere i primi bagnanti di primavera. Prosegue il cronoprogramma delle operazioni concordato dall'Amministrazione comunale sulla costa urbana. Realizzati i primi interventi manuali di asportazione puntuale dei rifiuti antropici, si è passati allo spostamento meccanizzato delle foglie di posidonia spiaggiata in eccesso. Lavori importanti, che si svolgono prestando la massima attenzione all'oro bianco, opere che hanno trovato l'apprezzamento dei numerosi turisti che già da queste festività affollano la città e il suo lungomare.

Ieri il nuovo sopralluogo del sindaco Mario Conoci e dell'assessore all'Ambiente Andrea Montis: entrambi hanno potuto apprezzare la puntualità con cui si stanno svolgendo gli interventi e constatarne l'ottimo avvio, in attesa che i lavori entrino nel vivo del contratto con il posizionamento dei cestini per la differenziata, l'allestimento delle aree fumatori e di nuovi punti lavapiedi. Operazioni che, in previsione della stagione balneare, si completeranno con l'allestimento dell'area ad accesso facilitato, l'attivazione del servizio di salvamento e la predisposizione delle aree sportive e la "dog beach".

