Lavori conclusi al Pala Manchia. L’impianto sportivo di via Biasi ora è omologato sia per la pallacanestro sia per il calcio a 5. Gli atleti costretti negli ultimi anni a allenarsi fuori città potranno tornare a usufruire di una palestra che è stata messa in sicurezza, coibentata e che, oltre ad avere una nuova pavimentazione in parquet, presenta un’area di gioco più ampia.

«Un risultato ottenuto grazie a un impegno congiunto avviato fin dal primo giorno del nostro insediamento», è il commento del sindaco Raimondo Cacciotto.

Soddisfatto l’assessore Enrico Daga: «In 90 giorni è stato colmato un ritardo di diversi anni. Il mio grazie va alla struttura amministrativa e tecnica del comune di Alghero, e alle società sportive che fruiscono della palestra per la fiducia e la pazienza di queste settimane».

