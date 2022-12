Per il secondo anno consecutivo i bimbi dell’associazione “Il mio amico speciale” insieme all’artista Tonino Serra e agli studenti del Liceo Artistico di Alghero hanno dato vita a dei coloratissimi e fantasiosi laboratori creativi per la realizzazione dell’albero di Natale destinato a abbellire la sede dell'Amministrazione comunale, in via Columbano.

L’installazione è stata decorata dalle manine di Aida, David, Ruben, Andrea, Flavio, Beatrice e Tommaso. C’erano anche Tonino, Riccardo, Elena, Davide e Dolores. Tutti insieme, studenti e bimbi, docenti e tutor, per partecipare al progetto “Addobbiamo insieme l’albero”.

L'albero di Natale (foto Fiori)

«Ci sono dei doni che non si scartano, non si consumano, non passano di moda e sanno accendere la speranza», commenta Doriana Caria, presidente dell’associazione “Il mio amico speciale”, «e ci sono delle promesse che si mantengono e che diventano il primo mattone di costruzioni speciali chiamate opportunità». “Addobbiamo insieme l’albero” è uno di questi doni.

L’installazione è stata illuminata nell'ufficio del sindaco Mario Conoci, con l’assessora Maria Grazia Salaris, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l’artista Tonino Serra e Doriana Caria dell’associazione che si occupa di bimbi con autismo.

