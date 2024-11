Luca Pais, segretario del Comitato Area Sant’Agostino, il gruppo che si occupa di eventi e feste nel rione popolare, lancia un appello alla partecipazione, rivolgendosi ai suoi vicini di casa perché venga ricostituito il vero e proprio Comitato di Quartiere.

«Dal 2020 il Quartiere di Sant’Agostino non ha un Comitato che svolga il ruolo di intermediazione tra i cittadini e le istituzioni. Sempre più cittadini sollecitano di avere e ricevere rappresentanza che possa comprendere i propri disagi e rispondere ai propri bisogni. L'intento è quello di raccogliere adesioni per costituire una rappresentanza territoriale di riferimento, alla quale abitanti, lavoratori, commercianti, scuole e parrocchia del Quartiere potranno contribuire, con spirito costruttivo, a migliorare la qualità della vita e dei servizi del Quartiere, sensibilizzando tutti coloro che ci vivono e operano, approfondendo problematiche e formulando proposte, sollecitando le Istituzioni ed in particolare l'Amministrazione comunale», scrive Pais.

«Per poter realizzare questo è assolutamente necessario l’impegno di tutti. Un gran numero di sostenitori renderebbe il Comitato maggiormente rappresentativo. A tal proposito, potrà essere convocata una pubblica assemblea affinché si apra un dibattito per avviare dalla base il percorso di ricostituzione del Comitato di Quartiere», prosegue Luca Pais.

L’appello alla partecipazione è rivolto alle donne, ai giovani e ai cittadini che vogliono avere un ruolo attivo a favore e nell’interesse della comunità di Sant’Agostino.

