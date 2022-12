Proseguono nel quartiere di Sant’Agostino ad Alghero le installazioni urbane natalizie e gli eventi sotto l’insegna “La magia del Natale nel quartiere di Sant’Agostino”.

Dopo “Luci di Natale in largo Guillot” che ha ufficialmente dato il via al Natale nel quartiere con le installazioni urbane del presepe e dell’albero luminoso altro 9 metri, curate dal “Comitato Area Sant’Agostino”, mercoledì scorso il “Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino” ha inaugurato le installazioni natalizie anche nella piazzetta di via La Marmora e di fronte alla chiesa di Sant’Agostino. Luci e bastoncini di Natale impreziosiscono tutte le vie del quartiere.

Le due associazioni, con il patrocinio del Comune di Alghero (Assessorato alla Cultura e Turismo) per mezzo del presidente Nichy Gesu per il “Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino” e il segretario Luca Pais per il “Comitato Area Sant’Agostino”, che raggruppano le attività produttive e la cittadinanza attiva del quartiere, hanno cercato così di donare colore e allegria al rione.

A disposizione di residenti e turisti un ampio calendario di eventi:

Giovedì 22 dicembre dalle ore 17, l’esibizione della Banda Musicale A. Dalerci, che percorrerà le Vie Sant’Agostino, S. Satta e G. Marconi per arrivare in largo Guillot, con tre tappe, proponendo un repertorio di brani della tradizione natalizia.

Venerdì 23 dicembre dalle ore 17: “Largo alle Castagne” in largo Guillot con distribuzione di castagne arrosto e l’iniziativa sociale "Giocattolo Solidale" per il riuso e la condivisione, “porta il giocattolo che non usi più”. Dona o prendi un giocattolo per un sorriso.

Parteciperà Giulio Saverio Leone che con le sue tastiere allieterà i presenti con canti natalizi.

Sabato 24 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 11:30: ci sarà “Babbo Natale con i suoi Elfi” e a seguire la “Baby Dance” in via Sant’Agostino angolo via Marconi.





© Riproduzione riservata