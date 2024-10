Pistole taser per equipaggiare la Polizia locale di Alghero, per scaricare impulsi elettrici nei confronti di soggetti che si rendono protagonisti, in strada, di episodi che mettono a repentaglio la sicurezza di agenti o cittadini.

La richiesta arriva dal coordinamento algherese della Lega secondo cui «è di prioritaria importanza dotare gli agenti del Corpo di Polizia Locale del Taser, molto più utile rispetto all'arma da fuoco in dotazione, ma anche lo spray al peperoncino e il manganello tonfa già in dotazione alla stragrande maggioranza delle polizie locali della Sardegna».

Il gruppo Lega di Alghero: «Sempre più di frequente si assiste ad aggressioni nei confronti della polizia locale impegnata a garantire la sicurezza cittadina». L'ultimo caso di una lunga serie di atti di violenza nei confronti degli agenti di polizia locale, sabato 26 ottobre, quando un 43enne sotto l’effetto dell’alcol, al quale era stata sequestrata una moto carrozzella Ape 50 priva di assicurazione e revisione, aveva reagito con minacce e aggressioni. L’uomo era stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

«Per la Lega la sicurezza dei cittadini e degli operatori delle Forze dell'Ordine, primi fra tutti il corpo di Polizia Locale alle dirette dipendenze del sindaco e quindi dalla città, è una priorità assoluta. È inaccettabile che i nostri ragazzi in divisa siano impossibilitati a difendere e difendersi, magari con l'aggravante di finire loro sotto processo al pari dei delinquenti», continua il coordinamento della Lega algherese.

Il consigliere Michele Pais già dal 9 agosto ha depositato una mozione urgente per la discussione del tema sulla sicurezza in consiglio comunale, chiedendo la dotazione della pistola ad impulsi elettromagnetici Taser. Così come l'installazione in città di un impianto di videosorveglianza con fini preventivi e di ausilio alle Forze dell'Ordine nelle operazioni di indagine e repressione di reati.

«Pertanto chiediamo che il consiglio affronti questo tema con la massima urgenza, - conclude il coordinamento Lega - discutendo la mozione presentata dalla Lega e fornendo agli agenti della polizia locale ogni equipaggiamento necessario».

