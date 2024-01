Ad Alghero è festa per l’evento “WW La Befana” tanto atteso dai bimbi. Ieri, sabato 13 gennaio, la vecchina con la scopa è arrivata, in piazza Pino Piras, qualche giorno di ritardo dopo il rinvio a causa del maltempo. Una serata di successo grazie alla collaborazione dei Vigili del fuoco della città, che hanno rispettato l'evento che si ripete ormai da anni.

In tanti, bambini e adulti, hanno accolto la Befana, scesa giù dalla torre di San Giovanni per distribuire dolci a tutti i piccoli, una festa le cui radici risalgono alla seconda metà dell’800, quando ci furono le prime raccolte di antiche storie e leggende della terra sarda che presero forma nei racconti orali: contascias, paristorias e contos che, col tempo, sono entrati a far parte dell’universo affascinante e incantato delle fiabe.

Le manifestazioni che il Comando di Sassari ha collaborato ad organizzare con i vari Comuni del nord Sardegna si concluderanno nella tarda mattinata di oggi, con la discesa della Befana dalla ruota panoramica di Olbia.

© Riproduzione riservata