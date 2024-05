Brutto episodio quello accaduto ieri mattina, primo maggio, nel rione di Sant’Agostino di Alghero e subito denunciato dal presidente del comitato di quartiere, Luca Pais, sulle pagine social.

Secondo quanto riferito, un giovane in monopattino e armato di coltello pattadese, avrebbe tentato di rapinare una coppia di anziani.

Con il pattadese in mano, il malintenzionato avrebbe cercato di strappare il borsello del pensionato che, in compagnia della moglie, si trovava in Largo Nunzio Costantino, a pochi metri dal supermercato, vicino a una edicola chiusa. Le grida della donna, però, hanno messo in fuga il malvivente.

«Mi pare – ha commentato Luca Pais - che negli ultimi anni in città e nel nostro quartiere azzardi del genere, così sfrontati, con un coltello, in un giorno di festa non ci siano mai stati. C’è qualcosa, forse più di una cosa che non torna».

