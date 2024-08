«È giunto il momento di affrontare la situazione con decisione e determinazione, nel tentativo di addivenire ad una celere risoluzione delle gravi problematiche afferenti alle reti idriche di approvvigionamento dell'agro, con particolare riferimento a Maristella, borgata interessata negli ultimi anni da frequenti fuori norma, con ricadute facilmente intuibili sulla qualità della vita dei residenti e le continue difficoltà incontrate da commercianti e imprenditori». Così il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, che ha presieduto il tavolo di confronto tra Abbanoa, gestore della risorsa idrica sul territorio regionale, e i responsabili territoriali del Sian, il Servizio Igiene degli alimenti e Nutrizione dell'Asl, cui compete il controllo e la sorveglianza della qualità dell'acqua al fine della prevenzione dei rischi per la salute correlati alle potenziali contaminazioni.

Alla presenza del vicesindaco Francesco Marinaro, dell'assessore all'Ambiente Raniero Selva col funzionario di settore Massimo Canu, del presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, dell'Avvocatura comunale, i referenti del Comitato di Borgata di Maristella con in testa la presidente Desogos ed in collegamento con la direzione generale dell'Egas, l'ente di governo d'ambito della Sardegna, si è sottolineato come la persistente non potabilità dell'acqua inizi a determinare gravi ripercussioni sul tessuto sociale. Come riferito da Abbanoa nell'assicurare piena collaborazione con gli enti coinvolti, ha confermato nel contempo le difficoltà di intervento sulla rete, a causa di acque molto particolari: eccessivi tempi di permanenza nella condotta, scarsa qualità in ingresso ed un'alta ossidabilità. Un fatto questo che, per quanto i trattamenti risultino assolutamente standardizzati, non permette ancora ai tecnici di individuare la reale portata dei problemi.

Sarà così un protocollo di lavori condiviso e calendarizzato a dettare tempi e modi delle diverse iniziative da programmare sul territorio, al fine d'intervenire tecnicamente sul lato strutturale delle reti presenti. Si procederà pertanto con interventi mirati di campionamento su tutta la rete di Maristella con doppi prelievi nelle stesse giornate ed una condivisione effettiva di tutte le informazioni tra Abbanoa e Sian, nel tentativo di addivenire a soluzioni congiunte.

