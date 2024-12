Mercoledì 18 dicembre alle ore 17.30, presso il Cinema Miramare la famiglia di Pasqual Gallo, la Generalitat di Catalogna, l'Obra Cultural con il patrocinio del Comune e della Fondazione Alghero, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo n. 2, celebrano il primo cantautore algherese presentando l’evento “Nadal amb els minyons de l’escola – En record de Pasqual Gallo”.

Il concerto con brani eseguiti dagli alunni delle classi 5A, 5D, 4A della scuola "Maria Immacolata" e dalle classi 1A, 1B, 2B, 3A, 5B della scuola "La Pedrera", sarà diretto dal docente Franco Cano, con la partecipazione dei cantanti solisti Anna Ballone, Sophia Cadoni, Francesco Morittu, Jana Pinna, Chloe Giorico, Mia Carta, Francesca Idili, e i solisti Matteo Francesconi, Elene Fenu, Alessandro Adamo, Giovanni Repetto, Tommaso Nieddu, Emma Frigau e Andrea Piga.

L’introduzione sarà a cura di Maria Graziella Serra, Luigina Cano, Daniela Marras e Tore Pais. Il concerto sarà l’occasione per ricordare una parte del vasto repertorio musicale di Pasqual Gallo, che già nel 1986 visitava le scuole per insegnare ai bambini a cantare in algherese.

