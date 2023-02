I comitati di borgata e di quartiere vogliono essere riconosciuti in maniera ufficiale dall’Amministrazione e il Consiglio comunale di Alghero si è trovato d’accordo nell’accogliere la richiesta.

All’unanimità è stato approvato l’ordine del giorno firmato e sostenuto da tutti i gruppi consiliari con il quale si impegna la giunta “alla predisposizione del regolamento con i criteri necessari per il riconoscimento formale dei Comitati di quartiere e di borgata".

Ma il centrosinistra avrebbe voluto stringere i tempi. Ha proposto un emendamento che dettava in maniera chiara e nette le tempistiche: entro 30 giorni l'assessorato competente avrebbe dovuto formalizzare la perimetrazione territoriale, atto propedeutico al regolamento. «Abbiamo visto troppi ordini del giorno fermi nel cassetto, aggiungere il riferimento temporale è fondamentale per dare gambe al riconoscimento dei comitati di quartiere e borgata», queste le parole negli interventi del centrosinistra. La maggioranza, però, non ha voluto dare un riferimento temporale.

Alla fine del dibattito si è trovato l'accordo: la giunta deve portare la perimetrazione in commissione «in tempi ragionevolmente brevi». Il riconoscimento lo chiedono i rappresentanti della bonifica storica algherese, da Fertilia a Santa Maria La Palma, passando per Sa Segada, Maristella e Guardia Grande.

© Riproduzione riservata