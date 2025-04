Per Sa Die de sa Sardigna l’assessorato alla Cultura del Comune di Alghero ha in programma due appuntamenti, entrambi alla Torre di Sulis, in memoria di Vincenzo Sulis.

Alle 16:30 si terrà un evento per bambini "Ti conosco, sei Vincenzo!" curato da Giochedù di Eleonora Cattogno.

"Ti conosco, sei Vincenzo!" è una attività ludico didattica che mira a far conoscere in maniera giocosa la figura di Vicenzo Sulis. Verrà raccontata la storia del personaggio storico, con un focus sulle curiosità relative alla sua vita. Successivamente i piccoli e le piccole partecipanti dovranno mettersi in gioco superando tre prove. Rappresenteranno i sostenitori di Sulis che chiederanno la grazia al re per la liberazione del prigioniero e la otterranno solo se dimostreranno di conoscere la vita e le vicende del personaggio storico.Tutti i bambini e le bambine partecipanti dovranno superare le tre prove. E tutti insieme potranno liberare Vincenzo! Al termine dell’attività i partecipanti riceveranno un piccolo gadget. L'attività è consigliata per bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni.

Alle 18:30, invece, si terrà l'incontro con Antonio Budruni dal titolo "Alghero, i sommovimenti politici di fine secolo (XVIII secolo)" a cura dell'associazione TESA. Al convegno sarà presente anche Pasquale Lubinu, dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Beni Culturali della Regione Sardegna.





