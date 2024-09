Iter burocratico complesso e risorse insufficienti: salta la manifestazione equestre in spiaggia "Caddos in su mare" prevista per il 28 settembre ad Alghero.

Lo comunica, «con grande rammarico», l'associazione sportiva dilettantistica Sandalia. «Il successo della prima edizione, tenutasi lo scorso anno, ci aveva spinto a voler dare un carattere annuale all'evento, con l’intento di migliorarne contenuti e organizzazione. Per questo, avevamo tempestivamente avviato l’iter autorizzativo necessario. Una manifestazione che si svolge su una spiaggia pubblica, coinvolgendo cavalli, cavalieri e un pubblico numeroso, deve necessariamente rispettare tutte le normative vigenti in materia di tutela ambientale, benessere animale e sicurezza delle persone, temi che ci stanno particolarmente a cuore e che avevamo affrontato con grande responsabilità già nella passata edizione. Tuttavia, l'organizzazione di un evento di questa portata richiede la collaborazione di diversi professionisti, importanti investimenti per gli allestimenti e un iter burocratico complesso, che coinvolge numerosi Enti. Riconosciamo che queste procedure siano dovute e necessarie, ma ci troviamo ad affrontare adempimenti che superano le nostre attuali risorse», spiegano in una nota.

L'ASD Sandalia, piccola associazione senza scopo di lucro formata da un gruppo di amici uniti dalla passione per i cavalli, ha deciso di rinviare ulteriormente l’evento. «Il nostro obiettivo è di prepararci con maggiore forza e determinazione, mantenendo lo stesso spirito che ci ha permesso di ottenere successi inattesi in passato. Ci impegniamo a lavorare con rinnovato entusiasmo per organizzare un’edizione futura che possa superare ogni aspettativa».



