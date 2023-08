Dopo i focus sull’investigatore e sull'assassino, arriva quello sulle vittime. È questo il tema conduttore del Florinas in giallo-L'isola dei misteri, il festival internazionale dedicato al thriller, al giallo e al noir. Tanti gli ospiti dell'edizione numero 14 organizzata dal 31 agosto al 3 settembre dal Comune di Florinas con Associazione Itinerandia e la direzione artistica delle librerie Cyrano e Azuni.

Nella sezione “Tra fiction e realtà” Gherardo Colombo, giurista ed ex magistrato, presenterà il libro “Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società”; del caso Emanuela Orlandi si parlerà con Raffale Sari, e delle stragi di Capaci e via d’Amelio durante un incontro in collaborazione con l’Associazione Agende Rosse, a cui parteciperanno Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino (in collegamento video), Luciano Traina, fratello di uno degli agenti della scorta uccisi nell’attentato, e alcuni dei testimoni diretti.

Fra gli scrittori ospiti lo scozzese Alan Parks creatore del detective alcolista e dipendente dalle droghe Harry McCoy, Giancarlo Piacci (“I santi d’argento”), Riccardo Gazzaniga (“In forma di essere umano”), Valentina Parasecolo (“Cronache private”), Rosa Teruzzi (“Il valzer dei traditori”), Fabrizio Silei (“Gli occhi del serpente”), lo scrittore e fumettista Paolo Bacilieri (“Venere privata”), Roberta Balestrucci con il reading tratto dal suo libro omonimo “Perfide”, Valerio Varesi, Diego De Silva, ed Enrico Pandiani, vincitore del Premio Scerbanenco 2022.

Da segnalare anche il reading “I blues dell’alligatore” di Gigio Alberti dai romanzi di Massimo Carlotto sulle note di Gavino Riva.

© Riproduzione riservata