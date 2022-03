"Stintino senza di lui non sarà più la stessa".

È il coro unanime di tante persone che nello splendido borgo marinaro, e non solo, piangono la scomparsa di Domenico Cordella, per tutti Cochi, funzionario dell'Asl in pensione, velista, fotografo, animatore delle notti stintinesi, straordinario interprete della famosa regata di vela latina che dal 1983 si tiene a Stintino nell'ultima settimana di agosto.

Cochi aveva 90 anni, era nato a Sassari, ma Stintino per lui era la seconda patria, amico dei grandi personaggi sassaresi che sino a tutti gli anni 80 la frequentavano. Uomini del calibro di Enrico Berlinguer e di Mario Segni, di cui Cochi Cordella era davvero un intimo. Enrico Berlinguer, nella barca di suo cugino Paolo, a bordo dell'Oloturia, aveva duellato nel 1983 proprio con l'equipaggio della San Gennaro, la storica imbarcazione di Cochi, sempre naturalmente al timone. Un posto che non lasciava mai.

La prima regata di vela latina nel 1983 (foto concessa dalla famiglia Cordella)

Nemmeno a Cino Ricci, skipper italiano di fama mondiale, che un’estate glielo aveva chiesto, affascinato dal clamore della regata di vela latina. Cochi per gli amici era il Comandante, a lui alle regate bastava però solo partecipare, per insegnare la vela ai giovani e stare in compagnia. Tale era la sua fama che i tanti amici gli avevano intitolato affettuosamente pure una spiaggia, perché da lui frequentata, la spiaggia di Cochi. Appunto.

"Un grande personaggio - afferma il sindaco di Stintino Antonio Diana -. Mancherà a tutti". Vedovo da tempo di Tina (figlia dell'ex Prefetto di Sassari Corbia), lascia due figli: Laura e Mario. Quest'ultimo per tanti anni gestore di discoteche estive stintinesi, assieme al suo inseparabile amico Alessandro Camoglio.

"Il grande Cochi a Stintino era un'istituzione - dice commosso quest'ultimo -. Con lui se ne vanno tante stagioni romantiche di turismo, allegria e amicizia. Era un uomo dirompente, simpatico e colto, noi ragazzi di allora l'abbiamo adorato sino all'ultimo".

I funerali di Domenico Cochi Cordella si sono celebrati stamattina nella chiesa di Stintino.



