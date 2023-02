Un nuovo impianto di chimica verde nell’area industriale di Porto Torres, un segnale della ripresa degli investimenti nel progetto che aveva preso il via con il Protocollo siglato dalle parti sociali e istituzionali nel 2011.

A realizzare una nuova unità per l’idrogenazione dell’acido pelargonico sarà Matrìca, la piattaforma integrata di chimica da fonti rinnovabili creata da Versalis (Eni) e Novamont, un nuovo modello di economia che coinvolge industria, agricoltura, ambiente ed economia locale in un grande progetto di riqualificazione e innovazione. L’obiettivo è quello di migliorare la purezza del prodotto, l’acido pelargonico, utilizzato nei formulati dei nuovi erbicidi, nei prodotti detergenti, nella sanificazione, disinfezione e sterilizzazione, nei trattamenti idrici e nel controllo dell'attività microbica negli spazi pubblici. Alcuni esteri dell'acido pelargonico trovano utilizzo come intermedi nella sintesi di biolubrificanti ed emollienti per il settore cosmetico.

Matrìca dal 2014 ha in funzione una piattaforma che a partire da oli vegetali ottiene prodotti per applicazioni in moltissimi settori: bioplastiche, bio-lubrificanti, cosmesi, biocidi, bio-erbicidi, ingredienti per mangimistica animale e intermedi per biocarburanti. I due impianti operativi con tre linee di produzione occupano circa 200 persone tra diretti e indiretti.

