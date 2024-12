Mani abili, rispettose delle regole che sono le stesse per tutti. Grande successo per il 10° Torneo di Mariglia, organizzato dall'assessorato al Turismo nell'ambito della manifestazione "Natale a Osilo 2024". L’evento si è concluso venerdì ed ha visto protagonisti Francesco Cattari e Antonio Chessa, i due concorrenti che hanno conquistato il primo posto. Sul secondo gradino del podio sono saliti Antonio Masu e Francesco Pazzola. Mario Ermini e Giulio Lei hanno guadagnato la terza posizione. L’iniziativa ha coinvolto diversi partecipanti, tanti con i capelli argentati, che ormai da dieci anni si danno appuntamento per condividere l’emozionante gara, un evento a cui non rinunciano i fanatici della Mariglia, custodi di un gioco di carte che in Sardegna si gioca da 400 anni. Attorno ad un tavolo lo sguardo diventa di ghiaccio, studiano gli avversari e affinano l’arte della matematica, una tradizione fatta di ingegno e capace di coinvolgere una comunità. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Ligios ha ringraziato tutti i concorrenti per l'appassionata partecipazione.

