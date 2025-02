Piogge e temporali in arrivo nelle prossime ore in diverse zone della Sardegna. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla, per criticità ordinaria, valido dalle 21 di stasera – venerdì 7 febbraio – sino alle 15 di domani, ossia sabato 8.

Le aree interessate sono quelle dell’Iglesiente, del Campidano e della parte centro-orientale dell’Isola (Flumendosa). Un’allerta che coinvolge quindi dal Sulcis al Cagliaritano sino a gran parte della costa orientale, Gallura esclusa.

Dopo alcuni giorni di tregua a livello meteo, già nella serata di oggi è previsto un forte peggioramento. E, nella giornata di domani, è attesa una «parziale fusione di due cicloni sopra la Sardegna», uno proveniente dalla Francia e l'altro dalla Tunisia, che porterà piogge e temporali.

Il servizio di Protezione civile di Cagliari ha, come di consueto, reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti di Pirri, dove spesso si sono verificati allagamenti e problemi rilevanti. Secondo l’avviso è sconsigliato parcheggiare nelle vie Balilla (da piazza Italia sino a via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.

