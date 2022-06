In Sardegna l’estate comincia all’insegna del beltempo.

Anche dal punto di vista del meteo, infatti, l’ultimo weekend di primavera nell’Isola sarà ovunque all’insegna del sole.

Ecco le previsioni Arpas per i prossimi giorni.

Venerdì 17 giugno

Cielo prevalentemente sereno, con locali addensamenti sui rilievi maggiori, associati a possibili isolati deboli piovaschi.

Temperature: stazionarie.

Venti: calma, a regime di brezza nelle ore centrali.

Mari: calmi o poco mossi.

***

Sabato 18 giugno:

Cielo poco nuvoloso per passaggi di nubi alte.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento sul settore occidentale, in lieve diminuzione altrove.

Venti: deboli o localmente moderati orientali.

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento sui settori meridionale e settentrionale in serata.

***

Domenica 19 giugno

Giornata caratterizzata da cielo generalmente sereno. Le temperature saranno generalmente stazionarie. I venti saranno deboli a regime di brezza, i mari calmi o poco mossi.

Le ultime temperature hanno fatto segnare massime comprese fra i 30 e 35 gradi. Nel dettaglio: Cagliari 30 – Nuoro 34 – Olbia 35 – Oristano 34 e Sassari 30.

(Unioneonline/l.f.)

