In Sardegna non solo la sanità pubblica in difficoltà. Anche la sanità privata arranca, con cliniche e laboratori costretti – denunciano le stesse strutture – a «cancellare le prenotazioni».

Un sos messo nero su bianco in una lettera all’assessore regionale Armando Bartolazzi: «A fronte del tetto di spesa tagliato per le prestazioni in convenzione, non siamo più in grado di garantire esami e visite», avvertono le strutture.

A disposizione, viene spiegato, ci sono infatti solo 64 milioni di euro degli oltre 72 preventivati invece dall’Ares.

