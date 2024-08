Sono 22 gli incendi divampati oggi in Sardegna, e in almeno 5 casi si è reso necessario, oltre alle squadre a terra, anche l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Fiamme a Iglesias, dove il vento ha fatto da subito temere il peggio perché ha spinto il fuoco sino alle abitazioni della zona che sono state evacuate per precauzione. Elicotteri in volo per domare il rogo ed evitare la propagazione dell’incendio.

Paura in mattinata anche a Tula, in località "Campo di Ozieri”, dove una serra agricola è stata investita dalle fiamme. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Berchidda, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero leggero (Écureuil AS 350) proveniente dalla base di Bosa. Per lo spegnimento a terra sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Oschiri e Berchidda, due squadre dei Vigili del Fuoco di Ozieri e i volontari del L.A.V.OZ . di Ozieri.

Incendio anche in agro del Comune di Serramanna, località "Pixixeddu", dove per lo spegnimento sono stati al lavoro Corpo forestale, Agenzia Forestas, vigili del fuoco e Barracelli. In volo anche l’elicottero leggero (Écureuil AS 350) decollato dalla base di Villasalto.

Rogo anche in agro del Comune di Pozzomaggiore, località "Monte oe", dove per lo spegnimento, coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Bonorva, sono intervenuti anche due elicotteri leggeri, il Super Puma decollato dalla base di Alà dei Sardi e un Canadair decollato dall'aeroporto di Olbia.

Per lo spegnimento a terra al lavoro quattro squadre dell’Agenzia Forestas, i Vigili del Fuoco e i Barracelli con le operazioni tutt’ora in corso.

Sono inoltre proseguite le operazioni di bonifica dell’incendio divampato nei giorni scorsi a Codrongianos. Sul tardo pomeriggio, a seguito di alcune riaccensioni, si è reso necessario l'invio di un elicottero decollato dalla base di Sorgono.

E per la giornata di domani nella zona di Cagliari è stato confermato il livello “alto” per il pericolo di incendio nella zona secondo quanto risulta dal nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale.

La pericolosità è caratterizzata dal colore “arancione”, e dunque con condizioni tali da poter generare roghi con velocità di propagazione elevate.

