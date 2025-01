Dopo la neve a bassa quota nell’Isola sono in arrivo forti piogge.

«Dalla serata di giovedì è prevista una nuova perturbazione, con nubifragi in Sardegna orientale, Sicilia e Calabria», spiegano gli esperti de IlMeteo.it.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni: «Ancora gelo e nevicate a bassa quota sull'Italia, con una fase perturbata al Sud e più soleggiata ma gelida al mattino al Centro-Nord. Questa situazione dipende dall'allungamento dell'Anticiclone delle Azzorre dall'Oceano Atlantico verso le Isole Britanniche, con l'Italia non protetta e in balìa di correnti gelide provenienti dalla Russia. Nelle prossime ore – aggiungono gli esperti – si prevedono ancora nevicate a quote collinari tra Basilicata e Calabria, pioggia in Sicilia; attesi anche venti forti dalla Toscana alla Calabria e mari agitati con onde fino a 5 metri lungo la fascia adriatica, ionica e intorno alle Isole Maggiori. Al Centro-Nord le minime continueranno ad essere molto rigide».

Prosegue inoltre l'arrivo di correnti fredde da nord-est, «capaci di rialimentare il ciclone mediterraneo responsabile dell'attuale fase di maltempo al Sud». Per questo nel fine settimana di prevedono ancora piogge forti e, sempre nelle regioni del Mezzogiorno, «potenziali situazioni alluvionali» anche a causa della «fusione della neve appena caduta abbondante».

