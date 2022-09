Al via anche in Sardegna la somministrazione dei nuovi vaccini anti-Covid bivalenti, sviluppati sulla variante Omicron.

La Regione con una nota dell’assessorato della Sanità ha recepito le ultime indicazioni del ministero, che raccomanda la somministrazione del farmaco a tutti gli over 60 senza quarta dose, ai cittadini dai 12 anni in su in condizione di elevata fragilità o ancora in attesa di ricevere la terza dose, alle donne incinte, agli operatori sanitari e agli operatori ed ospiti delle Rsa.

Lunedì e martedì sono infatti arrivate nell’Isola 129.600 dosi di vaccino bivalente Comirnaty (Pfizer) e 24.350 del vaccino bivalente Spikevax (Moderna).

Già da oggi è possibile, per le categorie indicate nel target che hanno ricevuto l’ultima dose da non meno di 120 giorni, prenotare la somministrazione attraverso le solite modalità: la piattaforma di Poste Italiane online all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, gli Atm Postamat, telefonicamente al numero verde 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) e tramite i portalettere.

Le donne in stato di gravidanza possono accedere direttamente ai centri vaccinali senza prenotazione, operatori sanitari e ospiti delle Rsa saranno vaccinati direttamente nelle strutture in cui lavorano o sono ricoverati.

Al momento, per quelle che sono le direttive nazionali, non sono previste somministrazioni a chi ha già ricevuto la quarta dose e ai soggetti non fragili tra i 12 e i 60 anni che hanno già ricevuto la terza.

