«Abbiamo approvato il disegno di legge “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale”, con l’obiettivo di riorganizzare - in ragione delle forti criticità rilevate nella gestione della sanità - l’attuale governance del Servizio Sanitario Regionale». Così, in un post su Facebook, la governatrice Alessandra Todde. Che spiega: «Una scelta necessaria, che avevamo promesso alle sarde e ai sardi e che avevamo discusso in maggioranza agli inizi di agosto. Abbiamo mantenuto la parola e sono orgogliosa del lavoro che la Giunta sta facendo senza mai fermarsi».

«La legge prevede il commissariamento delle Asl, le Aou e l'Arnas Brotzu – prosegue Todde -. Due le principali novità: il Microcitemico tornerà all'interno dell'Arnas Brotzu, mentre l'ospedale Marino di Alghero in capo alla Asl di Sassari. Saranno fondamentali alcuni interventi interpretativi delle norme che negli ultimi anni non sono state adeguatamente applicate da parte di chi invece avrebbe dovuto farlo. Inoltre, approviamo rilevanti modifiche per migliorare il livello di adeguatezza del sevizio rispetto alle gravi criticità in cui versa».

«Sappiamo che i problemi sono tanti e che abbiamo diversi fronti aperti. Come siamo consapevoli che non possiamo stravolgere anni di immobilismo in soli 150 giorni di governo. Ma siamo al lavoro per dare le risposte giuste ai nostri cittadini».

Priorità sono «la gestione delle liste d’attesa, la mancanza di medici, l’adeguamento delle strutture ospedaliere e la capacità del territorio di tornare ad essere in grado di prendere in carico i pazienti. E non le vogliamo più affrontare in maniera occasionale, come è stato fatto fino ad oggi, con interventi spot che non hanno risolto nulla. Ma programmando e gestendo con serietà e competenza».

«Il disegno di legge è stato trasmesso al Consiglio regionale che avvierà l'iter legislativo a settembre, prima in commissione poi in Aula», la conclusione.

