La riforma della Sanità della giunta guidata da Alessandra Todde sembra non convincere appieno la maggioranza.

La governatrice preme per portare il testo in Aula prima della manovra, ma prima ci sono alcuni nodi da sciogliere. Per questo domani – lunedì – è previsto un vertice convocato con urgenza.

Intanto, l’opposizione incalza: «Hanno avuto otto mesi di tempo, non faremo sconti».

L’articolo completo di Roberto Murgia su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata