Il prelibato frutto rosso di Alghero non sarà famoso come quello di Arborea, ma nelle campagne della Nurra negli ultimi anni il numero di produttori di fragole è aumentato in maniera esponenziale, con risultati a dir poco eccellenti. Sono 30 ormai i produttori e molti di loro parteciperanno alla nona edizione della tradizionale Sagra della Fragola di Sa Segada. Uno degli eventi più sentiti e partecipati della primavera algherese che è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Porta Terra, con il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessora alle Attività Produttive Ornella Piras e i referenti del comitato di borgata Sa Segada-Tanca Farrà, con il presidente Antonio Zidda.

Gli espositori selezionati si ritroveranno il 3 e il 4 maggio nella piccola borgata di Sa Segada, a circa otto chilometri di distanza da Alghero dove, a partire da mezzogiorno, si darà il via alla festa, tra buon cibo, attività ludico-sportive e musica dal vivo.

Un weekend ricco di interessanti attività, rivolto ai giovani e alle famiglie. Per arrivare a Sa Segada partendo da Alghero è sufficiente percorrere la Strada provinciale 42 dei “Due Mari” fino a raggiungere, intorno al settimo chilometro, la strada vicinale Domo Bianca (sulla sinistra) che conduce proprio alla borgata. Verrà allestito un ampio parcheggio libero.

© Riproduzione riservata