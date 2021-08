Anche nella giornata odierna numerosi sono stati gli incendi che hanno colpito la Sardegna: 14 in totale e per 6 di questi si è reso necessario l’intervento del Corpo forestale non solo per le squadre a terra del sistema regionale ma anche l’impiego dei mezzi aerei.

I roghi si sono sviluppati a Seui, in località “Bingia Manna”; ad Alghero, in località “Nuraghe Pulpazois”; a Borore, in zona “Crastu Abile”; a Decimoputzu, località “Is Narbonis”; a Villagrande Strisaili, località “Cu.le S’Argiola”; e infine a Serri, località “Monte Crabili”.

